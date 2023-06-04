Женщина с новорождённым ребёнком погибли в пожаре в Приамурье
- РИА Новости
«На момент прибытия боевых расчётов наблюдалось горение дома изнутри по всей площади открытым пламенем... В доме были обнаружены погибшие — женщина 1988 года рождения и ребёнок 2023 года рождения», — сообщили в ведомстве.
В МЧС уточнили, что развитию пожара способствовало позднее сообщение о случившемся.
Точную причину смерти женщины и ребёнка установят судмедэксперты.
Ранее в Чайковском городском округе Пермского края четыре человека, в том числе двое детей, погибли во время пожара в частном доме.