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Женщина с новорождённым ребёнком погибли в пожаре в Приамурье

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В управлении МЧС России по Амурской области сообщили о гибели женщины с новорождённым ребёнком в посёлке Юктали в Тындинском округе.
Женщина с новорождённым ребёнком погибли в пожаре в Приамурье
  • РИА Новости

«На момент прибытия боевых расчётов наблюдалось горение дома изнутри по всей площади открытым пламенем... В доме были обнаружены погибшие — женщина 1988 года рождения и ребёнок 2023 года рождения», — сообщили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что развитию пожара способствовало позднее сообщение о случившемся.

Точную причину смерти женщины и ребёнка установят судмедэксперты.

Ранее в Чайковском городском округе Пермского края четыре человека, в том числе двое детей, погибли во время пожара в частном доме.

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