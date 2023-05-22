Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае

В Чайковском городском округе Пермского края четыре человека, в том числе двое детей, погибли во время пожара в частном доме.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на СУ СК России по региону.

Отмечается, что ЧП произошло в воскресенье, 21 мая, около 20:00 по московскому времени. Огонь распространился на площади 140 кв. м.

После тушения пожара спасатели обнаружили тела мужчины и женщины 56 и 53 лет и их внучек 7 и 5 лет. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее Newinform сообщал, что годовалый ребёнок погиб в результате пожара в одном из сёл Новосибирской области.