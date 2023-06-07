Автоэксперт Хайцеэр спрогнозировал падение цен на китайские автомобили в России

Автоэксперт Ян Хайцеэр заявил, что за счёт воздействия ряда факторов китайские автомобили в России могут упасть в цене.

В интервью радио Sputnik он отметил, что китайских автомобилей на российском авторынке в избытке, но очередей покупателей за ними нет. Эксперт предположил, что со временем конкуренция между китайскими производителями повлияет на корректировку цен.

«В самом Китае автомобили стоят ощутимо меньше. У нас стоимость увеличивают транспортные расходы, достаточно высокая таможенная пошлина, прочие платежи. Если какие-то из этих издержек снизятся, то наши надежды на снижение цен могут оправдаться», — сказал Хайцеэр.

Он уточнил, что для снижения цен на 5-10% потребуется как минимум от полугода.

При этом ранее «Российская газета» со ссылкой на информацию продавцов автомобилей сообщала, что цены новых автомобилей в России могут вырасти на 15—20%.

Также сообщалось, что спрос на новые легковые автомобили в России в мае 2023 года вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

В общей сложности в стране за месяц было продано более 72,2 тыс. новых машин. Лидером остаётся отечественный бренд Lada с долей рынка свыше 30%. Как полагают эксперты, говорить о восстановлении рынка пока рано, но сохраняющийся на протяжении нескольких месяцев рост продаж на фоне отложенного спроса даёт основания для оптимизма.