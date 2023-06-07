Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Автоэксперт Хайцеэр спрогнозировал падение цен на китайские автомобили в России

Короткая ссылка
Автоэксперт Ян Хайцеэр заявил, что за счёт воздействия ряда факторов китайские автомобили в России могут упасть в цене.

В интервью радио Sputnik он отметил, что китайских автомобилей на российском авторынке в избытке, но очередей покупателей за ними нет. Эксперт предположил, что со временем конкуренция между китайскими производителями повлияет на корректировку цен.

«В самом Китае автомобили стоят ощутимо меньше. У нас стоимость увеличивают транспортные расходы, достаточно высокая таможенная пошлина, прочие платежи. Если какие-то из этих издержек снизятся, то наши надежды на снижение цен могут оправдаться», — сказал Хайцеэр.

Он уточнил, что для снижения цен на 5-10% потребуется как минимум от полугода.

При этом ранее «Российская газета» со ссылкой на информацию продавцов автомобилей сообщала, что цены новых автомобилей в России могут вырасти на 15—20%.

Также сообщалось, что спрос на новые легковые автомобили в России в мае 2023 года вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

В общей сложности в стране за месяц было продано более 72,2 тыс. новых машин. Лидером остаётся отечественный бренд Lada с долей рынка свыше 30%. Как полагают эксперты, говорить о восстановлении рынка пока рано, но сохраняющийся на протяжении нескольких месяцев рост продаж на фоне отложенного спроса даёт основания для оптимизма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить