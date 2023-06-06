«Российская газета»: цены новых автомобилей в России могут вырасти на 15—20%

Цены на новые автомобили, ввезённые в Россию по параллельному импорту, могут повыситься на 15—20% из-за изменения курса валют и сложностей с логистикой. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на информацию продавцов автомобилей.

По словам основателя автомобильного маркетплейса Fresh Дениса Мигаля, на изменение цены автомобилей влияет волатильность курса валют и увеличение стоимости растаможки.

«На сегодняшний день предпосылок для снижения стоимости новых автомобилей нет», — сказал генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

Он подчеркнул, что существуют трудности с оплатой автомобилей между российскими юридическими лицами и поставщиками из Европы, а также дорожают логистические услуги.

Ранее сообщалось, что спрос на новые легковые автомобили в России в мае 2023 года вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

В общей сложности в стране за месяц было продано более 72,2 тыс. новых машин. Лидером остаётся отечественный бренд Lada с долей рынка свыше 30%. Как полагают эксперты, говорить о восстановлении рынка пока рано, но сохраняющийся на протяжении нескольких месяцев рост продаж на фоне отложенного спроса даёт основания для оптимизма.