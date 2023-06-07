Патрушев примет участие во встречах по линии СБ России и Белоруссии, а также ОДКБ

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев примет участие в мероприятиях по линии Совбезов России и Белоруссии, а также ОДКБ в Минске.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы СБ России, 7 июня состоятся консультации по линии ведомств обеих стран. Также запланированы переговоры Патрушева с госсекретарём Белоруссии Александром Вольфовичем. 8 июня запланировано заседание комитета секретарей Совбезов стран ОДКБ. В конце мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с госсекретарём Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем концепцию безопасности Союзного государства. Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что отношения России и Белоруссии носят подлинно союзнический характер.