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Патрушев примет участие во встречах по линии СБ России и Белоруссии, а также ОДКБ

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев примет участие в мероприятиях по линии Совбезов России и Белоруссии, а также ОДКБ в Минске.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы СБ России, 7 июня состоятся консультации по линии ведомств обеих стран. Также запланированы переговоры Патрушева с госсекретарём Белоруссии Александром Вольфовичем.

8 июня запланировано заседание комитета секретарей Совбезов стран ОДКБ.

В конце мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с госсекретарём Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем концепцию безопасности Союзного государства.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что отношения России и Белоруссии носят подлинно союзнический характер.

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