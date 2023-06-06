Бастрыкин поручил объединить уголовные дела об отравлении сидром в одном производстве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела об отравлении сидром в разных российских регионах в одном производстве.

Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

Отмечается, что в Следственном комитете России продолжается расследование уголовных дел, возбуждённых по ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в связи с отравлением людей спиртосодержащей жидкостью в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областях и Республике Удмуртия.

Также глава СК поручил создать следственную группу из числа следователей и криминалистов, которые имеют опыт расследования подобных преступлений.

Ранее Минздрав России сообщил, что, по последним данным, от отравления суррогатным сидром на территории страны пострадали 90 человек, 29 скончались.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию «Мистер Сидр» и изъять её из оборота.