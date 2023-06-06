Число скончавшихся из-за контрафактного сидра в Самарской области увеличилось до девяти

Число скончавшихся в результате отравления контрафактным сидром в Самарской области увеличилось до девяти.

Об этом информирует Министерство здравоохранения региона.

«По информации Минздрава Самарской области, на данный момент девять погибших», — цитирует сообщение ТАСС.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале самарского Минздрава, в больницах находятся 15 пострадавших, из них трое — в тяжёлом состоянии.

Ранее суд Ульяновска арестовал самарского бизнесмена, подозреваемого в производстве суррогатного сидра, на два месяца.

В Ульяновской области число скончавшихся от отравления суррогатным сидром выросло до 20.