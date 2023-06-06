Число скончавшихся из-за контрафактного сидра в Самарской области увеличилось до девяти
- РИА Новости
Об этом информирует Министерство здравоохранения региона.
«По информации Минздрава Самарской области, на данный момент девять погибших», — цитирует сообщение ТАСС.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале самарского Минздрава, в больницах находятся 15 пострадавших, из них трое — в тяжёлом состоянии.
Ранее суд Ульяновска арестовал самарского бизнесмена, подозреваемого в производстве суррогатного сидра, на два месяца.
В Ульяновской области число скончавшихся от отравления суррогатным сидром выросло до 20.