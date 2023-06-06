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Число скончавшихся из-за контрафактного сидра в Самарской области увеличилось до девяти

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Число скончавшихся в результате отравления контрафактным сидром в Самарской области увеличилось до девяти.
Число скончавшихся из-за контрафактного сидра в Самарской области увеличилось до девяти
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство здравоохранения региона.

«По информации Минздрава Самарской области, на данный момент девять погибших», — цитирует сообщение ТАСС.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале самарского Минздрава, в больницах находятся 15 пострадавших, из них трое — в тяжёлом состоянии. 

Ранее суд Ульяновска арестовал самарского бизнесмена, подозреваемого в производстве суррогатного сидра, на два месяца.

В Ульяновской области число скончавшихся от отравления суррогатным сидром выросло до 20

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