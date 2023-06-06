Высший совет ЛДПР поддержал выдвижение Чернышова на выборах мэра Москвы

Высший совет ЛДПР поддержал выдвижение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова на выборах мэра Москвы, сообщает пресс-служба фракции.

«Сегодня на заседании высший совет ЛДПР поддержал выдвижение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова на предстоящих выборах мэра Москвы», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что высший совет рекомендовал делегатам предстоящей конференции Московского городского отделения ЛДПР 21 июня проголосовать за кандидатуру Чернышова.

В апреле депутат Госдумы Юрий Афонин сообщил, что депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид Зюганов рекомендован в качестве кандидатуры на выборы мэра Москвы от партии КПРФ.