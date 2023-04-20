Внук Зюганова рекомендован кандидатом от КПРФ на выборах мэра Москвы
Об этом пишет РИА Новости.
По словам Афонина, ранее состоялось заседание кадровой комиссии при Президиуме ЦК КПРФ, где обсуждались кандидаты в губернаторы и заксобрания, в том числе в мэры столицы.
«Решили единогласно рекомендовать на этот пост члена бюро Московского горкома, председателя комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Леонида Зюганова», — сказал он.
13 февраля российский президент Владимир Путин заявил, что у него никогда не было противоречий с КПРФ.
По его словам, КПРФ вносит существенный вклад в политическую дискуссию и в поиск наиболее приемлемых и рациональных решений для развития России и в социальной сфере, и в экономике.