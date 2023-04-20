Внук Зюганова рекомендован кандидатом от КПРФ на выборах мэра Москвы

Депутат Госдумы Юрий Афонин сообщил, что депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид Зюганов рекомендован в качестве кандидатуры на выборы мэра Москвы от партии КПРФ.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Афонина, ранее состоялось заседание кадровой комиссии при Президиуме ЦК КПРФ, где обсуждались кандидаты в губернаторы и заксобрания, в том числе в мэры столицы.

«Решили единогласно рекомендовать на этот пост члена бюро Московского горкома, председателя комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Леонида Зюганова», — сказал он.

13 февраля российский президент Владимир Путин заявил, что у него никогда не было противоречий с КПРФ.

По его словам, КПРФ вносит существенный вклад в политическую дискуссию и в поиск наиболее приемлемых и рациональных решений для развития России и в социальной сфере, и в экономике.