Сальдо сообщил, что решение по восстановлению Каховской ГЭС будет принято в ближайшие дни
- AFP
По его словам, как только будут видны окончательные результаты разрушений, которые есть на Каховской ГЭС, будет принято решение, каким образом и с помощью каких технологий она будет восстановлена.
«Что для этого нужно — будет решено в ближайшие дни», — сказал Сальдо.
Он отметил, что станция важна для обеспечения водой засушливых земель Херсонской и Запорожской областей, а также севера Крыма.
Он также заявил, что подготовил указ об оказании финансовой помощи всем, кто пострадал в результате разрушений на Каховской ГЭС.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.