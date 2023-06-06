Сальдо сообщил, что решение по восстановлению Каховской ГЭС будет принято в ближайшие дни

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что решение по восстановлению Каховской ГЭС будет принято в ближайшие дни.

По его словам, как только будут видны окончательные результаты разрушений, которые есть на Каховской ГЭС, будет принято решение, каким образом и с помощью каких технологий она будет восстановлена.

«Что для этого нужно — будет решено в ближайшие дни», — сказал Сальдо.

Он отметил, что станция важна для обеспечения водой засушливых земель Херсонской и Запорожской областей, а также севера Крыма.

Он также заявил, что подготовил указ об оказании финансовой помощи всем, кто пострадал в результате разрушений на Каховской ГЭС.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.