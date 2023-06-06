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Опубликован топ самых высокооплачиваемых вакансий июня

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Эксперты «Авито Работа» рассказали, какие вакансии стали самыми высокооплачиваемыми на июнь 2023 года.
Опубликован топ самых высокооплачиваемых вакансий июня
  • Gettyimages.ru

Как пишет «Радио 1», прежде всего речь идёт об инженерах. Их доход в среднем составляет от 160 до 320 тыс. рублей в месяц. Соискателю необходимо иметь как минимум трёхлетний опыт работы по специальности и высшее образование.

На втором месте — токари со средней зарплатой от 165 до 317 тыс. рублей. Токарям не требуется специального образования, однако им необходимо иметь соответствующий опыт работы или удостоверение.

Третье место по размеру заработной платы занимают фрезеровщики. На такой должности можно зарабатывать до 230 тыс. рублей в месяц. 

Ранее Павел Зюков, председатель комитета по налогам МГО «Опора России», предположил в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что к концу 2023 года число самозанятых в стране приблизится к 8 млн.

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