Среднемесячная зарплата в Калининградской области выросла на 4,3% за год

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников в крупных, средних и малых организациях Калининградской области составила почти 50,2 тыс. рублей в марте 2023 года.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на Калининградстат.

По сравнению с мартом 2022 года показатель вырос на 4,3%, по сравнению с февралём 2023 года — на 6,9%.

Реальная зарплата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в марте 2023-го составила 101,7% к уровню марта 2022 года и 106,5% к уровню февраля 2023 года.

Ранее Павел Зюков, председатель комитета по налогам МГО «Опора России», предположил в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что к концу 2023 года число самозанятых в стране приблизится к 8 млн.