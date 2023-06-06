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Среднемесячная зарплата в Калининградской области выросла на 4,3% за год

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Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников в крупных, средних и малых организациях Калининградской области составила почти 50,2 тыс. рублей в марте 2023 года.
Среднемесячная зарплата в Калининградской области выросла на 4,3% за год
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на Калининградстат.

По сравнению с мартом 2022 года показатель вырос на 4,3%, по сравнению с февралём 2023 года — на 6,9%.

Реальная зарплата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в марте 2023-го составила 101,7% к уровню марта 2022 года и 106,5% к уровню февраля 2023 года.

Ранее Павел Зюков, председатель комитета по налогам МГО «Опора России», предположил в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что к концу 2023 года число самозанятых в стране приблизится к 8 млн.

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