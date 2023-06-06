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В Набережных Челнах на капремонт школы для детей с ОВЗ выделили более 54 млн рублей

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В Набережных Челнах на капитальный ремонт школы для детей с ОВЗ было выделено более 54 млн рублей.
В Набережных Челнах на капремонт школы для детей с ОВЗ выделили более 54 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на городскую мэрию.

Отмечается, что строители уже обновили крышу, заменили проводку, привели в порядок классы.

Ранее сообщалось, что к новому учебному году в Москве отремонтируют две трети школьных зданий. При этом на 160 пришкольных территориях организуют комплексную реконструкцию.

Также издание «Вести Подмосковья» писало, что в Ступине проведут работы по капитальному ремонту Дворца культуры.

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