В Набережных Челнах на капремонт школы для детей с ОВЗ выделили более 54 млн рублей

В Набережных Челнах на капитальный ремонт школы для детей с ОВЗ было выделено более 54 млн рублей.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на городскую мэрию.

Отмечается, что строители уже обновили крышу, заменили проводку, привели в порядок классы.

Ранее сообщалось, что к новому учебному году в Москве отремонтируют две трети школьных зданий. При этом на 160 пришкольных территориях организуют комплексную реконструкцию.

Также издание «Вести Подмосковья» писало, что в Ступине проведут работы по капитальному ремонту Дворца культуры.