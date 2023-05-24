К сентябрю в Москве благоустроят 160 школьных территорий

К новому учебному году в Москве отремонтируют две трети школьных зданий. При этом на 160 пришкольных территориях организуют комплексную реконструкцию.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«В этом году нас ожидает достаточно серьёзная программа текущего ремонта школьных зданий. Две трети школьных зданий в рамках текущего ремонта будет подготовлено к новому учебному году и более 60% детских садов», — сказала Ракова.

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