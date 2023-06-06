Сомелье Зотов заявил, что напиток «Мистер Сидр» не является сидром

Член российской ассоциации сомелье Андрей Зотов заявил, что напиток «Мистер Сидр» не является сидром.

Об этом он сказал «Газете.Ru».

«Это не является сидром, это просто алкогольный напиток. Сидр — это напиток брожения, то есть всё это получается натуральным образом, спирт выделяется в процессе брожения. А там было именно искусственно, по ускоренной программе, когда берётся концентрат яблочного сока и разбавляется спиртом. Как раз на этом этапе спирт был не этиловый, а метиловый, это одно из предположений, что я слышал от коллег», — отметил он.

Ранее стало известно, что российский Минпромторг разработал законопроект по введению госрегулирования производства и оборота метанола в России на фоне отравления суррогатным сидром.

В Росалкогольрегулировании заявили, что отгрузки и поставки сидра «Мистер Сидр», производимого компанией «Анди», заблокированы на всей территории России.

Между тем, как пишет «Янтарный край», на территории Калининградской области на данный момент пострадавших от употребления напитка нет, в обороте указанной продукции не установлено.