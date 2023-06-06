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Сомелье Зотов заявил, что напиток «Мистер Сидр» не является сидром

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Член российской ассоциации сомелье Андрей Зотов заявил, что напиток «Мистер Сидр» не является сидром.
Сомелье Зотов заявил, что напиток «Мистер Сидр» не является сидром
  • РИА Новости

Об этом он сказал «Газете.Ru».

«Это не является сидром, это просто алкогольный напиток. Сидр — это напиток брожения, то есть всё это получается натуральным образом, спирт выделяется в процессе брожения. А там было именно искусственно, по ускоренной программе, когда берётся концентрат яблочного сока и разбавляется спиртом. Как раз на этом этапе спирт был не этиловый, а метиловый, это одно из предположений, что я слышал от коллег», — отметил он.

Ранее стало известно, что российский Минпромторг разработал законопроект по введению госрегулирования производства и оборота метанола в России на фоне отравления суррогатным сидром.

В Росалкогольрегулировании заявили, что отгрузки и поставки сидра «Мистер Сидр», производимого компанией «Анди», заблокированы на всей территории России.

Между тем, как пишет «Янтарный край», на территории Калининградской области на данный момент пострадавших от употребления напитка нет, в обороте указанной продукции не установлено.

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