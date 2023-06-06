Врач Половодова: полярный день может спровоцировать бессонницу

Заместитель главного врача Ямальского центра медицинской профилактики Наталья Половодова заявила, что полярный день может спровоцировать обострение хронических заболеваний.

«Физиологическая бессонница, которая появляется в связи с удлинением светового дня и аномальной фотопериодичностью, активизирует у человека психосоциальный стресс, который приводит к быстрой утомляемости, обострению хронических заболеваний», — цитирует эксперта URA.RU.

Как отметила эксперт, для сокращения негативного влияния белых ночей на организм можно ограничить просмотр телевизора, отказаться от компьютерных игр, больше гулять и увеличить физическую активность.

Также рекомендуется использовать светонепроницаемые шторы.

«Если же в спальне ночью светло, то количество мелатонина снизится до критического уровня. Именно поэтому ни в коем случае не стоит оставлять светильник включённым», — добавила Половодова.

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