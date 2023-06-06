Врач Половодова: полярный день может спровоцировать бессонницу
- Gettyimages.ru
«Физиологическая бессонница, которая появляется в связи с удлинением светового дня и аномальной фотопериодичностью, активизирует у человека психосоциальный стресс, который приводит к быстрой утомляемости, обострению хронических заболеваний», — цитирует эксперта URA.RU.
Как отметила эксперт, для сокращения негативного влияния белых ночей на организм можно ограничить просмотр телевизора, отказаться от компьютерных игр, больше гулять и увеличить физическую активность.
Также рекомендуется использовать светонепроницаемые шторы.
«Если же в спальне ночью светло, то количество мелатонина снизится до критического уровня. Именно поэтому ни в коем случае не стоит оставлять светильник включённым», — добавила Половодова.
Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.