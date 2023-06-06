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Невролог Андреева связала подёргивание век со стрессом и нарушением сна

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Врач-невролог «СМ-Клиники» Диана Андреева заявила, что подёргивание век может быть вызвано разными причинами, например, переутомлением.
Невролог Андреева связала подёргивание век со стрессом и нарушением сна
  • Gettyimages.ru

«Основные из них: стресс и переутомление, длительное использование компьютера или телефона, нарушения режима сна и отдыха, чрезмерное употребление напитков с большим количеством кофеина и алкоголя», — сказала эксперт в беседе с газетой «Известия».

По её словам, важно соблюдать режим труда и отдыха, нормализовать режим сна, избегать стрессовых ситуаций. Кроме того, рекомендуется сократить или полностью отказаться от кофе.

«Если глаз дёргается больше двух недель, а также при опущении века, подёргивании других частей лица, отёках, болях и покраснении глаза/века и других тревожных симптомах, необходимо обратиться к врачу», — добавила Андреева.

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