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Путин наградил орденами Мужества Захара Прилепина и посмертно Александра Шубина

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Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества писателя Захара Прилепина и посмертно Александра Шубина.
Путин наградил орденами Мужества Захара Прилепина и посмертно Александра Шубина
  • РИА Новости

Соответствующий указ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Прилепина Евгения Николаевича — писателя, общественного деятеля, публициста, город Москва».

Также посмертно награждён Александр Шубин.

6 мая стало известно, что автомобиль Прилепина взорван в Нижнем Новгороде.

В машине, помимо Прилепина, был Александр Шубин, он погиб, сам писатель получил ранения.

19 мая писателю провели ещё одну операцию.

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