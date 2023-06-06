Путин наградил орденами Мужества Захара Прилепина и посмертно Александра Шубина

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества писателя Захара Прилепина и посмертно Александра Шубина.

Соответствующий указ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Прилепина Евгения Николаевича — писателя, общественного деятеля, публициста, город Москва».

Также посмертно награждён Александр Шубин.

6 мая стало известно, что автомобиль Прилепина взорван в Нижнем Новгороде.

В машине, помимо Прилепина, был Александр Шубин, он погиб, сам писатель получил ранения.

19 мая писателю провели ещё одну операцию.