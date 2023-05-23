Губернатор Никитин заявил об отсутствии прогнозов по выписке Прилепина из больницы

Медики пока не дают прогнозов по выписке пострадавшего при взрыве писателя Захара Прилепина, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Он бодр настолько, насколько это возможно после таких травм. Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно никаких дат называть. Всё под контролем, врачи справляются», — цитирует его ТАСС.

6 мая стало известно, что автомобиль Прилепина взорван в Нижнем Новгороде.

В машине, помимо Прилепина, был Александр Шубин, он погиб, сам писатель получил ранения.

19 мая писателю провели ещё одну операцию.