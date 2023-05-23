Губернатор Никитин заявил об отсутствии прогнозов по выписке Прилепина из больницы
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«Он бодр настолько, насколько это возможно после таких травм. Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно никаких дат называть. Всё под контролем, врачи справляются», — цитирует его ТАСС.
6 мая стало известно, что автомобиль Прилепина взорван в Нижнем Новгороде.
В машине, помимо Прилепина, был Александр Шубин, он погиб, сам писатель получил ранения.
19 мая писателю провели ещё одну операцию.