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Минпросвещения: в новый словарь войдут иностранные слова, не имеющие аналогов в русском языке

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Замминистра просвещения России Татьяна Васильева сообщила, что в новый нормативный словарь войдёт отдельный перечень иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке.
Минпросвещения: в новый словарь войдут иностранные слова, не имеющие аналогов в русском языке
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, об этом она сказала на круглом столе в Совете Федерации на тему «О совершенствовании государственной политики в области защиты, поддержки и продвижения русского языка».

По её словам, согласно разработанным требованиям, новый нормативный словарь русского языка будет представлять собой единое, непротиворечивое комплексное издание, которое будет формироваться на основе словарей русского языка — толкового, орфографического, орфоэпического, фразеологического, синонимов, антонимов, паронимов, омонимов, топонимов, сокращений и аббревиатур.

Ранее стало известно, что Минпросвещения России разрабатывает новый словарь.

В конце февраля президент России Владимир Путин подписал закон о языке, ограничивающий использование иностранных слов.

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