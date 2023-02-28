Путин подписал закон о языке, ограничивающий использование иностранных слов
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Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях», — говорится в законе.
16 февраля Госдума приняла правительственный законопроект о контроле за соблюдением норм русского литературного языка должностными лицами и гражданами.
Путин ранее включил в задачи культурной госполитики борьбу с излишней иностранной лексикой.
Сенатор Ольга Ковитиди в беседе с RT отметила, что защита кириллицы важна для сохранения целостности российского государства.