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Путин подписал закон о языке, ограничивающий использование иностранных слов

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому при использовании русского языка как государственного недопустимо применение иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.
Путин подписал закон о языке, ограничивающий использование иностранных слов
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях», — говорится в законе.

16 февраля Госдума приняла правительственный законопроект о контроле за соблюдением норм русского литературного языка должностными лицами и гражданами. 

Путин ранее включил в задачи культурной госполитики борьбу с излишней иностранной лексикой.

Сенатор Ольга Ковитиди в беседе с RT отметила, что защита кириллицы важна для сохранения целостности российского государства.

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