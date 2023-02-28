Путин подписал закон о языке, ограничивающий использование иностранных слов

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому при использовании русского языка как государственного недопустимо применение иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях», — говорится в законе.

16 февраля Госдума приняла правительственный законопроект о контроле за соблюдением норм русского литературного языка должностными лицами и гражданами.

Путин ранее включил в задачи культурной госполитики борьбу с излишней иностранной лексикой.

Сенатор Ольга Ковитиди в беседе с RT отметила, что защита кириллицы важна для сохранения целостности российского государства.