Госдума приняла закон о языке, ограничивающий использование иностранных слов

Госдума приняла правительственный законопроект о контроле за соблюдением норм русского литературного языка должностными лицами и гражданами. Документ в том числе предусматривает ограничение использования иностранных слов.

При использовании русского языка как государственного не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, пишет ТАСС.

Согласно инициативе, нормы должны соблюдаться во взаимоотношениях органов власти всех уровней, а также в переписке организаций всех форм собственности с гражданами России и иностранцами.

Вместе с этим проект закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, кроме тех, которые не имеют «общеупотребительных аналогов в русском языке», перечень которых есть в нормативных словарях.

Ранее президент России Владимир Путин включил в задачи культурной госполитики борьбу с излишней иностранной лексикой.

Сенатор Ольга Ковитиди в беседе с RT отметила, что защита кириллицы важна для сохранения целостности российского государства.