Экс-главу Минздрава Херсонской области арестовали по обвинению в хищении 26,5 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, обвиняемый «похитил» принадлежавшие Министерству здравоохранения Херсонской области 26,5 млн рублей.
Он заключён под стражу.
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