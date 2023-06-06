Экс-главу Минздрава Херсонской области арестовали по обвинению в хищении 26,5 млн рублей

Бывший исполняющий обязанности министра здравоохранения Херсонской области обвиняется в хищении более 26,5 млн рублей.

Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, обвиняемый «похитил» принадлежавшие Министерству здравоохранения Херсонской области 26,5 млн рублей.

Он заключён под стражу.

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