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Песков заявил, что Россия решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС

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Россия решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС, всю ответственность несут украинские власти.
Песков заявил, что Россия решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы можем их решительно отвернуть, решительно отвергнуть, мы официально заявляем. Здесь однозначно речь идёт о преднамеренной диверсии украинской стороны», — заявил Песков.

По его словам, всю ответственность за все последствия должен нести киевский режим.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

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