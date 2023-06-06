Песков заявил, что Россия решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы можем их решительно отвернуть, решительно отвергнуть, мы официально заявляем. Здесь однозначно речь идёт о преднамеренной диверсии украинской стороны», — заявил Песков.
По его словам, всю ответственность за все последствия должен нести киевский режим.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.