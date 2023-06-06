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Оперштаб Белгородской области опроверг данные о действии в регионе вооружённых групп ВСУ

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Информация о действии на территории Белгородской области нескольких вооружённых групп противника не соответствует действительности.
Оперштаб Белгородской области опроверг данные о действии в регионе вооружённых групп ВСУ
  • AP

Об этом сообщил оперштаб Белгородской области.

«Информация о действии на территории Белгородской области нескольких вооружённых групп противника не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили 1,5 тыс. солдат ВСУ и восемь танков Leopard на Южно-Донецком направлении при попытке противника атаковать.

В Министерстве обороны Украины признали, что украинская армия пытается вести наступательные действия на некоторых направлениях фронта.

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