Оперштаб Белгородской области опроверг данные о действии в регионе вооружённых групп ВСУ
- AP
Об этом сообщил оперштаб Белгородской области.
«Информация о действии на территории Белгородской области нескольких вооружённых групп противника не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили 1,5 тыс. солдат ВСУ и восемь танков Leopard на Южно-Донецком направлении при попытке противника атаковать.
В Министерстве обороны Украины признали, что украинская армия пытается вести наступательные действия на некоторых направлениях фронта.