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Оперштаб: показатель заболеваемости COVID-19 в России за неделю снизился более чем на 20%

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В России показатель заболеваемости коронавирусом за неделю снизился в сравнении с предыдущей неделей на 20,2%.
Оперштаб: показатель заболеваемости COVID-19 в России за неделю снизился более чем на 20%
  • РИА Новости

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 7,3 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 20,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе в трёх регионах более чем в среднем по стране», — уточняется в сообщении.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что экономический ущерб России от COVID-19 в 2022 году составил около 1,6 трлн рублей.

Под экономическим ущербом подразумеваются прямые медрасходы, непрямые потери экономики и потери рабочего времени при летальном исходе пациентов, находящихся в трудоспособном возрасте.

Также вирусолог, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта член-корреспондент РАН Пётр Чумаков в беседе с НСН прокомментировал данные о якобы неправильном лечении пациентов с симптомами ОРЗ в ряде стран на фоне пандемии COVID-19.

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