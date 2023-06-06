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Эндокринолог Максимова напомнила о важности поддержания здоровья сосудов при диабете

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Врач-эндокринолог НМИЦ ФПИ Минздрава России Марина Максимова рассказала, как укрепить сосуды при диабете.
Эндокринолог Максимова напомнила о важности поддержания здоровья сосудов при диабете
  • Gettyimages.ru

Один из важных пунктов в деле укрепления сосудов при диабете — удержание нормальных показателей сахара в крови, объяснила врач в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По её словам, при повышенном уровне глюкозы начинают развиваться осложнения — происходит гликирование тканей сосуда, нервных волокон, клеток крови. Есть риск развития ишемии, подчеркнула специалист.

Для укрепления сосудов важно поддерживать в норме артериальное давление и контролировать уровень холестерина, отметила Максимова.

«Отказ от вредных привычек — ещё один вариант укрепления сосудов при диабете», — заключила она.

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