В Новую Каховку, Голую Пристань и Алёшки направили группы спасателей МЧС России

В Новую Каховку, Голую Пристань и Алёшки направлены три оперативные группы спасателей МЧС России.

Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«В Новую Каховку, Голую Пристань и Алёшки направлены три оперативные группы спасателей МЧС России», — написал он в Telegram.

Алексеенко отметил, что ситуация находится под полным контролем.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

В результате многочисленных ударов по станции около 02:00 были разрушены задвижки, в результате чего вода из каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

В зону подтопления могут попасть около 300 домов, находящихся ниже по течению, в Днепрянах и Корсунке.