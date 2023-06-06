В Новую Каховку, Голую Пристань и Алёшки направили группы спасателей МЧС России
- РИА Новости
Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
«В Новую Каховку, Голую Пристань и Алёшки направлены три оперативные группы спасателей МЧС России», — написал он в Telegram.
Алексеенко отметил, что ситуация находится под полным контролем.
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
В результате многочисленных ударов по станции около 02:00 были разрушены задвижки, в результате чего вода из каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.
В зону подтопления могут попасть около 300 домов, находящихся ниже по течению, в Днепрянах и Корсунке.