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В Минюсте назвали проект о налоге на сверхприбыль противоречащим Конституции России

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Некоторые пункты законопроекта о налоге на сверхприбыль прошлых лет противоречат Конституции России, заявили в Минюсте.

По данным газеты «Ведомости» со ссылкой на пакет документов, в ведомстве также оспорили основания для освобождения ряда добывающих отраслей от налога.

«Налоговой базой признается сверхприбыль прошлых лет, таким образом, придаётся фактически обратная сила нормам, регулирующим такие правоотношения. Этот подход противоречит ст. 57 конституции», — говорится в материалах издания.

В заключении в Минюсте отметили отсутствие анализа финдеятельности лиц, который подтверждает «снижение уровня доходов таких организаций». В ведомстве заявили, что каждое лицо должно платить налоги.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия разочаровала всех, кто прогнозировал ей двузначные темпы падения экономики, высокую инфляцию и резкое снижение доходов граждан в 2022 году.

На сегодняшний день государство наращивает инвестиции в инфраструктурные проекты.

Подробнее — в интервью RT.

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