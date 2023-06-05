СК возбудил дело по факту отравления контрафактным алкоголем в Нижегородской области
«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.
Ранее заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил, что первые случаи отравления контрафактным алкоголем зафиксированы в регионе.
Предприниматель из Самарской области уже задержан по делу об отравлении жителей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.