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В Госдуме подготовят законопроекты по поддержке инвестиционных проектов в СПГ-отрасли

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В Госдуме подготовят законопроекты по поддержке стратегических инвестиционных проектов в СПГ-отрасли, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
В Госдуме подготовят законопроекты по поддержке инвестиционных проектов в СПГ-отрасли
  • РИА Новости

По его словам, для разработки законодательных инициатив будет создана рабочая группа.

Выездное совещание совета ГД состоялось в Мурманской области, в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (ПАО «НОВАТЭК»).

Володин подчеркнул, что задача по развитию проектов в сфере производства сжиженного природного газа поставлена президентом Владимиром Путиным, однако пока она выполняется в недостаточном объёме. 

«Это вопросы развития не только нашей экономики, но и тех отраслей, которые позволят нам, конкурируя, обеспечить развитие страны. Именно в этом наше преимущество. Тем более здесь сформирована технологическая база, которой нет равных», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

В состав рабочей группы войдут руководители профильных комитетов, возглавит её первый заместитель председателя Думы Александр Жуков, также в неё войдут депутаты от регионов.

Также в ходе совещания обсуждались вопросы развития Мурманской области и создания новых рабочих мест.

Российский вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что Россия уверена в востребованности своих нефти, нефтепродуктов, газа, СПГ и угля на азиатском рынке.

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