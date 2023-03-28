Новак: Россия уверена в востребованности своих энергоресурсов на растущем азиатском рынке

Россия уверена в востребованности своих нефти, нефтепродуктов, газа, СПГ и угля на азиатском рынке.

Об этом сообщил российский вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что азиатский рынок растёт высокими темпами.

«Мы уверены, что наша продукция будет востребована. Это и нефть, и газ, и нефтепродукты, и сжиженный природный газ, и уголь», — заявил он.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что стране удалось полностью перенаправить весь объём экспорта нефти, который выпал в связи с эмбарго.

Российский лидер Владимир Путин также отметил, что Россия смогла компенсировать закрытие для неё западных рынков и расширила торговые контакты с государствами быстрорастущих регионов мира.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил потенциал к наращиванию объёмов торговли российской нефтью с такими странами и регионами, как Южная Корея, Вьетнам, Южная Америка и Африка.