Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В приграничном селе Новая Таволжанка могут оставаться до 100 человек

Короткая ссылка
В приграничном селе Новая Таволжанка, по последним данным, оставались около 100 жителей, сейчас зайти в населённый пункт и уточнить данные нельзя из-за обстрелов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В приграничном селе Новая Таволжанка могут оставаться до 100 человек
  • РИА Новости

«На сегодня мы пока туда войти не можем. Знаю, что около 100 человек находилось (там), по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию. Надеюсь, как только ситуация изменится, мы сможем вернуться к тому, чтобы убедить людей покинуть населённый пункт», — сказал глава области во время прямого эфира в соцсетях; его слова приводит РИА Новости.

4 июня украинские боевики попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки в Белгородской области. Ударами авиации и артиллерии России они были уничтожены.

Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов на оперативном совещании заявил, что утром 5 июня Вооружённые силы Украины выпустили по Новой Таволжанке более 70 снарядов РСЗО «Град».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить