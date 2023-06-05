В приграничном селе Новая Таволжанка могут оставаться до 100 человек

В приграничном селе Новая Таволжанка, по последним данным, оставались около 100 жителей, сейчас зайти в населённый пункт и уточнить данные нельзя из-за обстрелов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«На сегодня мы пока туда войти не можем. Знаю, что около 100 человек находилось (там), по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию. Надеюсь, как только ситуация изменится, мы сможем вернуться к тому, чтобы убедить людей покинуть населённый пункт», — сказал глава области во время прямого эфира в соцсетях; его слова приводит РИА Новости.

4 июня украинские боевики попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки в Белгородской области. Ударами авиации и артиллерии России они были уничтожены.

Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов на оперативном совещании заявил, что утром 5 июня Вооружённые силы Украины выпустили по Новой Таволжанке более 70 снарядов РСЗО «Град».