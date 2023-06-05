Открытое горение подстанции в Заринском районе Алтайского края ликвидировано, сообщили в МЧС.

«В настоящее время нарушено электроснабжение 45 населённых пунктов Кытмановского, Заринского районов и Залесовского округа. Для его восстановления направлено 19 резервных источников электроснабжения», — сообщили в ведомстве.

Как стало известно ранее, в Алтайском крае более 11 тыс. человек остались без света из-за пожара на подстанции Смазнево.

Позднее губернатор Виктор Томенко сообщил, что предварительная причина пожара — разлив масла.