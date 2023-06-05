Губернатор: пожар на подстанции в Алтайском крае мог произойти из-за разлива масла

Предварительной причиной пожара на подстанции в Алтайском крае стал разлив масла. Никто не пострадал, сейчас районы переводятся на резервное электроснабжение.

Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко.

Из-за возгорания отключилось электричество в Заринском, Залесовском и Кытмановском районах.

«Возгорание произошло на подстанции, предварительная причина — разлив масла. Никто не пострадал, ситуация находится под контролем. Энергетики переводят все три района на резервное электроснабжение», — написал он в Telegram-канале.

Как стало известно ранее, в Алтайском крае более 11 тыс. человек остались без света из-за пожара на подстанции Смазнево.