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Губернатор Подмосковья Воробьёв поблагодарил работников фонда «Защитники Отечества»

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Подмосковное отделение фонда «Защитники Отечества» начало работу 1 июня, сотрудников организации поблагодарил губернатор региона Андрей Воробьёв.
Губернатор Подмосковья Воробьёв поблагодарил работников фонда «Защитники Отечества»
  • РИА Новости

«Вы знаете, что по указу президента образована структура, цель которой — уделять особое внимание и семьям, и военнослужащим, которые имеют вопросы по самым разным сферам. Это и оформление документов, и какая-то помощь, которая не регламентируется, как я часто говорю, нормативно-правовым актом или законом», — цитирует Воробьёва телеканал «360».

Он добавил, что благодарен всем, кто принимал участие в создании отделения организации, а также неравнодушным сотрудникам фонда, с которыми он успел познакомиться за время визита.

Ранее стало известно, что филиал фонда «Защитники Отечества» открылся в Крыму.

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