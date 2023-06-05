Губернатор Подмосковья Воробьёв поблагодарил работников фонда «Защитники Отечества»

Подмосковное отделение фонда «Защитники Отечества» начало работу 1 июня, сотрудников организации поблагодарил губернатор региона Андрей Воробьёв.

«Вы знаете, что по указу президента образована структура, цель которой — уделять особое внимание и семьям, и военнослужащим, которые имеют вопросы по самым разным сферам. Это и оформление документов, и какая-то помощь, которая не регламентируется, как я часто говорю, нормативно-правовым актом или законом», — цитирует Воробьёва телеканал «360».

Он добавил, что благодарен всем, кто принимал участие в создании отделения организации, а также неравнодушным сотрудникам фонда, с которыми он успел познакомиться за время визита.

Ранее стало известно, что филиал фонда «Защитники Отечества» открылся в Крыму.