Губернатор Подмосковья Воробьёв поблагодарил работников фонда «Защитники Отечества»
- РИА Новости
«Вы знаете, что по указу президента образована структура, цель которой — уделять особое внимание и семьям, и военнослужащим, которые имеют вопросы по самым разным сферам. Это и оформление документов, и какая-то помощь, которая не регламентируется, как я часто говорю, нормативно-правовым актом или законом», — цитирует Воробьёва телеканал «360».
Он добавил, что благодарен всем, кто принимал участие в создании отделения организации, а также неравнодушным сотрудникам фонда, с которыми он успел познакомиться за время визита.
Ранее стало известно, что филиал фонда «Защитники Отечества» открылся в Крыму.