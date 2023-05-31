Филиал фонда «Защитники Отечества» открылся в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в открытии филиала государственного фонда «Защитники Отечества» в Крыму.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на портал правительства региона.

«Наши бойцы с честью выполняют свой долг, сражаясь за будущее нашей Родины, будущее каждого из нас. Наша задача — здесь, в тылу, обеспечить всестороннюю помощь военнослужащим и их семьям, окружить их заботой и вниманием. Мы гордимся нашими воинами и ждём их домой. Уверен, сила духа и мужество помогут им выполнить все поставленные задачи», — сказал глава республики.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье откроют филиал фонда «Защитники Отечества» в июне.