В Карелии открылся филиал фонда «Защитники Отечества»
Об этом информирует КарелИнформ.
«Основной целью фонда «Защитники Отечества» является содействие в получении всех мер поддержки ветеранам СВО и членам их семей», — говорится в сообщении.
По словам главы республики, в регионе уже налажена помощь тем, кто находится на передовой. Также он отметил, что поддержка ветеранов СВО и их семей будет продолжена по всем направлениям.
Ранее филиал фонда «Защитники Отечества» открылся в Крыму.
Также телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье откроют филиал фонда «Защитники Отечества» в июне.