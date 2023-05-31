Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Карелии открылся филиал фонда «Защитники Отечества»

Короткая ссылка
Глава Карелии Артур Парфенчиков открыл в республике региональный филиал фонда «Защитники Отечества».

Об этом информирует КарелИнформ.

«Основной целью фонда «Защитники Отечества» является содействие в получении всех мер поддержки ветеранам СВО и членам их семей», — говорится в сообщении.

По словам главы республики, в регионе уже налажена помощь тем, кто находится на передовой. Также он отметил, что поддержка ветеранов СВО и их семей будет продолжена по всем направлениям.

Ранее филиал фонда «Защитники Отечества» открылся в Крыму.

Также телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье откроют филиал фонда «Защитники Отечества» в июне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить