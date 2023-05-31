В Карелии открылся филиал фонда «Защитники Отечества»

Глава Карелии Артур Парфенчиков открыл в республике региональный филиал фонда «Защитники Отечества».

Об этом информирует КарелИнформ.

«Основной целью фонда «Защитники Отечества» является содействие в получении всех мер поддержки ветеранам СВО и членам их семей», — говорится в сообщении.

По словам главы республики, в регионе уже налажена помощь тем, кто находится на передовой. Также он отметил, что поддержка ветеранов СВО и их семей будет продолжена по всем направлениям.

Ранее филиал фонда «Защитники Отечества» открылся в Крыму.

Также телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье откроют филиал фонда «Защитники Отечества» в июне.