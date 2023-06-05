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В Москве задержаны пять подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам с Украины

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В Москве задержаны пять подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам с Украины, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Москве задержаны пять подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам с Украины
  • РИА Новости

«Предварительно установлено, что злоумышленники действовали по заданию зарубежных работодателей. Следуя получаемым указаниям, они приобретали GSM-шлюзы и активировали SIM-карты операторов сотовой связи. Это позволяло менять телефонный номер звонившего из-за границы афериста на российский и при этом соблюдать анонимность», — говорится на сайте «МВД-Медиа».

Обыски были проведены в четырёх квартирах в Москве, Дмитрове и Красногорске.

Изъято более десяти тысяч SIM-карт различных операторов сотовой связи, GSM-шлюзы, модемы, компьютерная техника и другое оборудование.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что каждый пятый мошеннический кол-центр на Украине координируется из Нидерландов и Германии.

В конце мая появилась информация, что в крупнейших банках страны выявили новую схему мошенничества, когда злоумышленники, чтобы получить деньги, оказывают давление не только на жертв, но и на членов их семей и родственников.

Доктор психологических наук, профессор кафедры психологии Международного университета «Дубна» Александр Венгер в беседе с Inforeactor посоветовал не вступать в разговор с потенциальными мошенниками.

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