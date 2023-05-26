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Мошенники стали использовать новую схему с воздействием на родственников своих жертв

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В крупнейших банках страны выявили новую схему мошенничества, когда злоумышленники, чтобы получить деньги, оказывают давление не только на жертв, но и на членов их семей и родственников.
Мошенники стали использовать новую схему с воздействием на родственников своих жертв
  • Gettyimages.ru

Эту информацию подтвердили в проекте Народного фронта «За права заёмщиков», сообщают «Известия».

Так, сначала злоумышленники звонят человеку и пытаются убедить его перевести средства на якобы безопасный счёт. Если потенциальная жертва не соглашается, мошенники связываются с её родственниками, чтобы уверить их в реальности угрозы и просят повлиять на близкого человека.

Схема может быть особенно опасна, так как жертва испытывает двойное давление: со стороны мошенников и близких.

Как пояснили эксперты, номера телефонов родственников жертвы злоумышленники находят в соцсетях или берут из слитых баз данных.

Ранее доктор психологических наук, профессор кафедры психологии Международного университета «Дубна» Александр Венгер в беседе с Inforeactor посоветовал не вступать в разговор с потенциальными мошенниками.

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