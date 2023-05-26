Мошенники стали использовать новую схему с воздействием на родственников своих жертв
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Эту информацию подтвердили в проекте Народного фронта «За права заёмщиков», сообщают «Известия».
Так, сначала злоумышленники звонят человеку и пытаются убедить его перевести средства на якобы безопасный счёт. Если потенциальная жертва не соглашается, мошенники связываются с её родственниками, чтобы уверить их в реальности угрозы и просят повлиять на близкого человека.
Схема может быть особенно опасна, так как жертва испытывает двойное давление: со стороны мошенников и близких.
Как пояснили эксперты, номера телефонов родственников жертвы злоумышленники находят в соцсетях или берут из слитых баз данных.
Ранее доктор психологических наук, профессор кафедры психологии Международного университета «Дубна» Александр Венгер в беседе с Inforeactor посоветовал не вступать в разговор с потенциальными мошенниками.