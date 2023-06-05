«Ъ»: НСПК сделает платным для банков смс-подтверждение онлайн-оплаты покупок
- РИА Новости
Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на проект новых тарифов НСПК.
По данным издания, в проекте вводится комиссия за аутентификацию клиентов с помощью смс в размере 20 коп. для эмитента карты.
Ранее стало известно, что банк «Тинькофф» вводит с 5 июня 2023 года комиссию в 1% за пополнение счёта с помощью наличной валюты.
Финансовый эксперт Елена Дроздова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» посоветовала сформировать финансовую подушку безопасности и хранить средства в различных инструментах для защиты от инфляции.