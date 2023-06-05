Кабмин продлит до конца 2024 года упрощённые регистрацию и ввоз лекарств в Россию

Российское правительство продлит до конца 2024 года упрощённые процедуры по регистрации и ввозу лекарств на территорию России.

Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что из-за антироссийских ограничений Запада нарушены многие логистические цепочки.

«Чтобы производители лекарств могли выводить их быстрее на внутренний рынок, правительство продлит до конца следующего года применение целого ряда упрощённых процедур», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что в том числе это касается регистрации аналогов средств, уже представленных на российском рынке, а также выдачи разрешений на ввоз оригинальных препаратов, надписи на которых сделаны на иностранных языках при условии, что «при реализации на упаковках будут этикетки с переводом на русский язык».

В апреле кабмин продлил упрощённый порядок поступления в вузы России российских студентов, отчисленных за рубежом.