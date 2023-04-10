Продлён упрощённый порядок поступления в вузы отчисленных за рубежом российских студентов

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Кабмин продлил упрощённый порядок поступления в вузы России российских студентов, отчисленных за рубежом.
Продлён упрощённый порядок поступления в вузы отчисленных за рубежом российских студентов
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«В 2023 году аналогичные правила поступления распространятся на студентов из новых регионов. Те из них, кто учился в недружественных странах, смогут в упрощенном порядке поступить в российские вузы», — говорится в сообщении в Telegram.

В правительстве уточнили, что в 2022 году 2,5 тыс. студентов и аспирантов, столкнувшихся с проблемами при обучении в вузах за рубежом, воспользовались возможность зачесть сданные дисциплины и продолжить образование в российских вузах бесплатно.

В мае 2022 года Министерство науки и высшего образования России сообщило, что 525 студентов из зарубежных вузов зачислены в российские университеты.

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