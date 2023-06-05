Гендиректор «Вкусно — и точка»: не думаю, что Макдоналдс вернётся в Россию

Американская сеть ресторанов быстрого питания Макдоналдс вряд ли вернётся в Россию, заявил генеральный директор компании «Вкусно — и точка» Олег Пароев.

«Теоретически эта возможность сохраняется, но, во-первых, мы не держим этого в голове, поскольку развиваем независимый бизнес. Наша задача — работать сейчас без оглядки на то, что было при Макдоналдсе, или на то, что может быть или когда-нибудь может произойти», — приводит РИА Новости ответ Пароева на вопрос о гипотетическом возвращении Макдоналдса.

По его словам, компания уже никак не взаимодействует с Макдоналдсом по вопросу операционного управления.

Он отметил, что у «Вкусно — и точка» есть определённые обязательства перед американской компанией.

16 мая 2022 года Макдоналдс объявил об уходе с российского рынка и начале продажи своего бизнеса в России.