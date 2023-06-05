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Специалист по работе с персоналом Ковардакова: отпуск поможет понять проблемы в случае выгорания

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Директор по работе с персоналом IT-компании «Инфосистемы Джет» Ольга Ковардакова рассказала, как можно постараться справиться с профессиональным выгоранием.
Специалист по работе с персоналом Ковардакова: отпуск поможет понять проблемы в случае выгорания
  • Gettyimages.ru

Вместо того чтобы на эмоциях писать заявление об увольнении, стоит взять недельный отпуск и разобраться в причинах своего состояния, посоветовала она в беседе с «Газетой.Ru».

«По сути, недельный отпуск — это «градусник» вашего эмоционального состояния, после которого вы или вернётесь к коллегам с новыми силами, или задумаетесь о возможных проблемах на работе», — объяснила специалист.

По её словам, справиться с угнетённым состоянием помогают и новые проекты, и изменение зоны ответственности, например прохождение обучения.

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