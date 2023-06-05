Глава Чечни Кадыров предложил направить в Белгородскую область чеченские подразделения

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отправить чеченские подразделения на борьбу с диверсантами, которые периодически пытаются вторгнуться в Белгородскую область.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Кадырова, для ликвидации бандгруппы на российской территории без последствий для мирного населения и инфраструктуры необходимы «не только военный опыт, но и антитеррористический».

«Такой подготовкой обладают чеченские бойцы, которые уже имеют опыт зачистки республики от бандподполья в лесной и городской местности», — сказал глава Чечни.

Также он отметил, что все чеченские подразделения прошли подготовку в Российском университете спецназа и оснащены новейшей техникой.

Ранее Кадыров заявил о подготовке спецназа «Ахмат» к боевым действиям на Донецком направлении.

Также врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о намерении тесно взаимодействовать с чеченскими подразделениями при освобождении Марьинки.

4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о бое с проникшей в Новую Таволжанку ДРГ.