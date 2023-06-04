Губернатор Белгородской области сообщил о бое с проникшей в Новую Таволжанку ДРГ
В Новую Таволжанку зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), идёт бой. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
- РИА Новости
«На самом деле зашли, с ДРГ идёт бой сейчас в Новой Таволжанке», — сказал он в ходе видеообращения в Telegram-канале.
Ранее Гладков сообщил, что украинские военные выпустили 519 снарядов по Шебекинскому городскому округу за минувшие сутки.
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