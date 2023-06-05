Депутат Нилов заявил, что ЛДПР намерена ввести сертификат для новорождённого ребёнка
Соответствующий законопроект он разместил в Telegram.
По словам Нилова, сертификаты будут предоставляться семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов.
«ЛДПР предлагает наделить семьи правом на получение сертификата, обеспечивающего новорождённого суммой на приобретение предметов первой необходимости», — написал Нилов.
Отмечается, что данный сертификат станет новым видом государственной помощи.
Ранее ЛДПР предложила ввести семейный сертификат на покупку автомобиля.
Также сообщалось, что Нилов не поддержал идею введения шестидневки.