Депутат Нилов заявил, что ЛДПР намерена ввести сертификат для новорождённого ребёнка

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявил о подготовке партией законопроекта, согласно которому предлагается ввести сертификаты для новорождённых детей.

Соответствующий законопроект он разместил в Telegram.

По словам Нилова, сертификаты будут предоставляться семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов.

«ЛДПР предлагает наделить семьи правом на получение сертификата, обеспечивающего новорождённого суммой на приобретение предметов первой необходимости», — написал Нилов.

Отмечается, что данный сертификат станет новым видом государственной помощи.

Ранее ЛДПР предложила ввести семейный сертификат на покупку автомобиля.

Также сообщалось, что Нилов не поддержал идею введения шестидневки.