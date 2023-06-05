Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Депутат Нилов заявил, что ЛДПР намерена ввести сертификат для новорождённого ребёнка

Короткая ссылка
Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявил о подготовке партией законопроекта, согласно которому предлагается ввести сертификаты для новорождённых детей.

Соответствующий законопроект он разместил в Telegram.

По словам Нилова, сертификаты будут предоставляться семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов.

«ЛДПР предлагает наделить семьи правом на получение сертификата, обеспечивающего новорождённого суммой на приобретение предметов первой необходимости», — написал Нилов.

Отмечается, что данный сертификат станет новым видом государственной помощи.

Ранее ЛДПР предложила ввести семейный сертификат на покупку автомобиля.

Также сообщалось, что Нилов не поддержал идею введения шестидневки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить