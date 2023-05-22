Депутат Нилов не поддержал идею введения шестидневки

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов не поддержал идею о введении шестидневной рабочей недели.

«Отношусь к инициативе скептически, учитывая, что у нас были приняты ранее поправки в Трудовой кодекс. Сегодня у правительства есть право для отдельных организаций регулировать вопрос о продолжительности рабочего времени. Это касается оборонно-промышленного комплекса, этот вопрос урегулирован законодательством», — заявил он в беседе с НСН.

По словам депутата, те организации, которые должны усиленно работать, уже это делают.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю.