«Известия»: ЛДПР предложила ввести семейный сертификат на покупку автомобиля
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Об этом сообщают «Известия».
Уточняется, что сумма выплаты составит 1 млн рублей.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что подобная мера поддержки будет актуальна, особенно с учётом демографического спада в России.
Ранее в Совфеде рекомендовали Минпромторгу России продлить действие разрешения на покупку автомобиля с использованием средств маткапитала до 1 июня 2023 года.
Аналитическое агентство «Автостат» рассказало о подержанных машинах, которые чаще всего покупают в кредит.