«Известия»: ЛДПР предложила ввести семейный сертификат на покупку автомобиля

Фракция ЛДПР готовит ко внесению в Госдуму законопроект о предоставлении молодым семьям до 30 лет после рождения первого ребёнка сертификат на покупку автомобиля.

Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что сумма выплаты составит 1 млн рублей.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что подобная мера поддержки будет актуальна, особенно с учётом демографического спада в России.

Ранее в Совфеде рекомендовали Минпромторгу России продлить действие разрешения на покупку автомобиля с использованием средств маткапитала до 1 июня 2023 года.

Аналитическое агентство «Автостат» рассказало о подержанных машинах, которые чаще всего покупают в кредит.